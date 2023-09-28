ABDnin önemli bankalarından Goldman Sachsa göre, Türkiyenin politika faizindeki hızlı normalleşme Türk lirasında TL kazancın geri döndüğüne işaret ediyor. Sachsın Türkiye Türk lirası oyuna geri döndü başlıklı raporunda dikkat çeken ifadeler yer alırken, Türkiye Önceki yılların tersine riskler devam etse de son adımlar pozitif reel faiz stratejisini destekliyor. Bu durum, vadeli piyasa fiyatlamalarında forward TL getirisinin dövizi yenmesinin mümkün olduğuna işaret ediyor ifadelerine yer verdildi.