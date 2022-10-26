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7/24 Dinle A Haber Şadi Yazıcı: Bir illüzyonu bozdum /26.10.2022
Şadi Yazıcı: Bir illüzyonu bozdum /26.10.2022

Şadi Yazıcı: Bir illüzyonu bozdum /26.10.2022

A Haber

150 Bölüm | 15:05:16
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Şadi Yazıcı: Bir illüzyonu bozdum /26.10.2022

A Haber 31:54
02

Güneş tutulması olası büyük depremi etkiler mi? Güneş tutulması Türkiye’den görülecek mi? / 22.10.22

A Haber 03:19
03

MB'nin faiz indirimi otomobil fiyatlarını nasıl etkileyecek? Otomobil fiyatları düşer mi? / 21.10.22

A Haber 02:54
04

Minyatür bomba ilk kez Akıncı TİHA'da! Minyatür bomba neden önemli? / 24.10.22

A Haber 02:19
05

Kadın çiftçileri yalnız bırakmayan Başkan Erdoğan 28 Ekim’de müjdeyi açıklayacak / 19.10.22

A Haber 02:10
06

CHP'li vekilden flaş iddia: 'Akşener aday olacak' /18.10.2022

A Haber 03:55
07

HDP'li isimden TBMM'de PKK provokasyonu! /26.10.2022

A Haber 00:26
08

Bakan Nebati'den Yunan Bakan'a ayar /26.10.2022

A Haber 00:51
09

HDP'li Dilan Dirayet Taşdemir'den TBMM'deki odasında PKK provokasyonu! /26.10.2022

A Haber 02:17
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