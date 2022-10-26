Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, geride kalan gün katıldığı İBBnin açılış töreninde Başkan Recep Tayyip Erdoğana teşekkür edince, CHPliler tarafından saldırıya ve küfürlere maruz kalmıştı. Yazıcı, A Haber canlı yayınında yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Kendisinin Ekrem İmamoğlu dahi projede emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyleyen Yazıcı, Erdoğanın adını duyunca ağza alınmayacak hakaretler ettiler. İmamoğlu provokasyonu daha da artırdı dedi. Yazıcı, kendisinden önce konuşma yapan kimsenin yıllar önce temeli atılan projeye ilişkin konuşmadığını ve yeni yapıldı algısına giriştiğini belirtip, Bir illüzyonu bir sihri bozdum dedi.