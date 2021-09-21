Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu /21.09.2021

AHaber

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 231 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 27 bin 688 yeni vakanın olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Günlük Covid-19 tablomuz değişti. Bugünden itibaren il bazında ilk doz yerine en az iki doz aşı olanların oranlarını paylaşacağız. Aşılarımızı yaptırarak vaka sayılarını düşürelim, can kayıplarımızı azaltalım. İlk doz aşıda önemli bir mesafe kaydettik” dedi.