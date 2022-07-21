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7/24 Dinle A Haber Saldırı neden Türkiye'nin üzerine yıkılmak istendi? Uzmanlar çarpıcı detayları A Haber'de anlattı: Amaç TSK'nın operasyonunu durdurmak /21.07.2022
Saldırı neden Türkiye'nin üzerine yıkılmak istendi? Uzmanlar çarpıcı detayları A Haber'de anlattı: Amaç TSK'nın operasyonunu durdurmak /21.07.2022

Saldırı neden Türkiye'nin üzerine yıkılmak istendi? Uzmanlar çarpıcı detayları A Haber'de anlattı: Amaç TSK'nın operasyonunu durdurmak /21.07.2022

A Haber

150 Bölüm | 11:59:23
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Saldırı neden Türkiye'nin üzerine yıkılmak istendi? Uzmanlar çarpıcı detayları A Haber'de anlattı: Amaç TSK'nın operasyonunu durdurmak /21.07.2022

A Haber 05:37
02

Hani’de teröristlerin vurulma anı! ATAK helikopterleri terör inlerini ateş altına aldı / 18.07.22

A Haber 01:49
03

ABD hangi darbeleri yönetti? ABD'nin darbeler tarihi | 15 Temmuz'un arkasında ABD var mı? / 14.07.22

A Haber 02:54
04

İstanbul Büyük Belediyesi’nin bütçesi ne kadar? İstanbul’un bütçesi nasıl kullanılıyor? / 18.07.22

A Haber 02:23
05

Sağlıkta dönüşüm süreci devam ediyor! Kutsal olan hekim hasta ilişkisi bozulmamalı / 12.07.22

A Haber 02:59
06

CHP’nin 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayı kim olacak? Masum Türker A Haber’de 3 isim verdi /05.07.2022

A Haber 05:01
07

AK Parti grubundan Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı! Su, halk ekmek, İETT ve İstanbulkart zamları geri çekilecek mi? / 20.07.22

A Haber 03:34
08

Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme /21.07.2022

A Haber 00:30
09

Tahıl sevkiyatı anlaşması töreni İstanbul'da: Başkan Erdoğan da törende yer alacak /21.07.2022

A Haber 02:54
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