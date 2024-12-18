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Şam'dan Halep'e ilk uçuş! A Haber bölgede /18.12.2024

Şam'dan Halep'e ilk uçuş! A Haber bölgede /18.12.2024

A Haber

150 Bölüm | 16:35:02
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01

Şam'dan Halep'e ilk uçuş! A Haber bölgede /18.12.2024

A Haber 17:26
02

YPG/PKK Suriye'de kendisini feshedecek mi 18.12.2024

A Haber 2:26:40
03

İsrail işgali Şam'a mı yaklaşıyor? 15.12.2024

A Haber 2:44:55
04

PKK/YPG Suriye'de silah bırakacak mı?

A Haber 2:41:42
05

Suriye'nin yeni yönetimi nasıl olacak?

A Haber 2:37:17
06

Esad'ın cezaevinde kalan iş insanı neler söyledi? 10.12.2024

A Haber 3:14:01
07

Suriye'de 61 yıllık esaret nasıl bitti?

A Haber 2:23:43
08

Yeni Suriye'yi neler bekliyor? 08.12.2024

A Haber 2:44:45
09

Muhalifler başkanlık sarayında /08.12.2024

A Haber 03:29
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