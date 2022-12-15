Ekrem İmamoğlunun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar dün açıklandı. İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet verildi. Henüz nihai olmayan karar üzerinden muhalefet mağduriyet algısı oluşturmak maksadıyla Saraçhanede bir miting düzenledi. Mitingde söz alan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ittifak ortakları HDPnin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaşın özgür bırakılması gerektiğini söyledi. Alanda toplanan kalabalıktan Demirtaşın adını duyunca alkış sesleri yükseldi.