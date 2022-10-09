A Haber, Türkiye ve dünya gündeminin nabzını tutmayı sürdürüyor. 8 Ekim 2022 akşamı yayınlanan Satır Arası programında yeni gelişmeler detaylıca masaya yatırdı. 6’lı masada “başörtüsü” çatlağı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun muhtemel ABD ziyareti ve perde arasında yatanlar, 6’lı masada yaşanan kriziler, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri yolunda ittifakların ve partilerin son oy oranları, Kırım Köprüsünde yaşanan patlama ve Putin’in sıkı önlem kararı ele alındı. Uzman isimler, harita üzerinde kritik yorumlarda bulundu. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz.