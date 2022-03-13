Satır Arası | Rusya-Ukrayna savaşında son durum ne?

A Haber’de 12 Mart 2022 Cumartesi günü ekranlara gelen ve Gökhan Kurt’un sunduğu Satı Arası programında Rusya-Ukrayna savaşında gelinen son nokta masaya yatırıldı. Programa katılan yorumcular Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire. Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, Askeri Stratejist Prof. Dr. Esat Arslan, Ekonomist Doç. Dr. Cüneyt Dirican, Kiev doğumlu Akademisyen, Türkolog Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İvan Pavli önemli açıklamalarda bulundu. Satır Arası’nın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz.