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7/24 Dinle A Haber Satır Arası | Rusya-Ukrayna savaşında son durum ne?
Satır Arası | Rusya-Ukrayna savaşında son durum ne?

Satır Arası | Rusya-Ukrayna savaşında son durum ne?

Havuz Grubu

150 Bölüm | 11:15:25
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01

Satır Arası | Rusya-Ukrayna savaşında son durum ne?

A Haber 1:27:15
02

Ortaylı’dan Rusya-Ukrayna açıklaması /05.03.2022

A Haber 06:29
03

Tarihi zirveden hangi sonuç çıktı? Barış için yol açıldı mı? / 10.03.22

A Haber 03:19
04

Rusya - Ukrayna savaşı nasıl sonuçlanacak? /08.03.2022

A Haber 11:30
05

Rusya'nın nükleer gücü ne kadar? /28.02.2022

A Haber 04:06
06

Ukrayna savaşı önlenebilir miydi? Abdullah Ağar'dan çarpıcı değerlendirme: Algıyla gerçeğin çarpışması! Twitter silahın karşısında savaş kazandırmıyor / 07.03.22

A Haber 04:29
07

Akşener’in gerçek yüzünü anlattı /05.01.2022

A Haber 01:26
08

Nükleer savaş çıkacak mı? Rusya nükleer silah kullanacak mı? / 03.03.22

A Haber 01:47
09

Rusya-Ukrayna savaşı başladı! En tehlikeli nokta neresi? Türkiye ne yapacak? / 24.02.22

A Haber 06:00
10

CHP’nin gizemli 14. katında neler oluyor? CHP’de paralel yönetim mi var? / 23.02.22

A Haber 03:04
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