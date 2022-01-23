Satır Arası | Sedef Kabaş'ın küstah sözlerin perde arkası

A Haber’de Gökhan Kurt’un sunumuyla ekranlara gelen Satır Arası’nda TELE 1de yaşanan ve Türkiye gündemine oturan hakaret skandalı masaya yatırıldı. TELE 1’de gazeteci Sedef Kabaş’ın Cumhurbaşkanlığı makamını ve Başkan Erdoğan’ı hedef alan sözlerini; Psikolojik Harp Uzmanı Coşkun Başbuğ, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, Gazeteci Metin Özkan, AK Parti Tanıtım-Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın yorumladı. 22 Ocak 2022 tarihli SATIR ARASI programını ahaber.com.tr’den tekrar izleyebilirsiniz.