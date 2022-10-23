A Haber, Türkiye ve dünya gündeminin nabzını tutmayı sürdürüyor. 22 Ekim 2022 akşamı yayınlanan Satır Arası programında yeni gelişmeler detaylıca masaya yatırdı. Satır Arasında Türkiye referanduma mı gidiyor?, TSK’ya ‘kimyasal silah’ iftirasında kim kiminle?, Tabipler Birliği PKK vesayesinde mi?, TSK’ya atılan iftiraları kim üstleniyor?, Tanrıkulu-Fincancı kimin sözcülüğünü yapıyor?, Rakamlar ve sahaya yansıyanlar savunma projeleriyle ilgili ne mesaj veriyor” konuları ele alındı. Uzman isimler, harita üzerinde kritik yorumlarda bulundu. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz.