Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, A Haber canlı yayınında, 6lı koalisyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İmzalanan mutabakat metninde Avrupanın terör örgütleri konusunda ne derse 6lı koalisyon tarafından kabul edileceğini vurgulayan Sayan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedefe koydular; Türkiye’yi, Irak ve Suriye yapmak istiyorlar. diye konuştu. Sayan sözlerinin devamında, Kemal Kılıçdaroğlunun ülkeyi yönetme kapasitesi olmadığını belirtip 6lı masadaki liderlerden birisinin FETÖnün talimatıyla genel başkan yapıldığını bu ismi de ilerleyen günlerde açıklayacağını söyledi.