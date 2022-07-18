Savcı Sayan muhalefetin 'iktidar' oyununu anlattı /18.07.2022

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, A Haber canlı yayınında, muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu 6lı masa görüşmelerine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Masanın patronunun İYİ Parti olduğunu ve onun da dış güçler tarafından yönetildiğini vurgulayan Sayan, Amaç FETÖ ve PKKyı Türkiyenin başına yeniden bela ederek zayıflatmak. dedi. 6lı masanın asıl amacının Karadeniz oylarını bölmek olduğunu ifade eden Sayan, Kürtler üzerinden algı yapılıyor ama asıl hedef Karadeniz. Erdoğanı, Karadenizden oy alarak yenebiliriz diyorlar. Ekrem İmamoğlunun aday gösterilme nedeni de buydu diye konuştu. CHP içerisindeki İmamoğlu grubunun Kılıçdaroğlunun adaylığına müsade etmeyeceğini belirten Sayan, Muhalefetin adayı Abdullah Gül ama buna Akşener karşı çıkıyor. Akşener, ikna edilirse yarın Gülün adaylığı açıklanır şeklinde konuştu.