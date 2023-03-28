Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara Sincandaki İnsani Yardım Tugayında Mehmetçik ile İftar Programında konuştu. Başkan Erdoğan, Her ne kadar birileri fitne çıkartmak için sürekli zırvalayıp dursa da biz askerlerimizin deprem bölgesinde fedakarca yürüttüğü çalışmaları iyi biliyoruz. dedi. Hitabında hükümetin tarihi projelerine de değinen Başkan Erdoğan, Dikkatle, özenle, kararlılıkla sürdürdüğümüz savunma sanayi projelerimizi siyasi ve ekonomik gücümüzün tamamlayıcısı haline getirme safhasındayız. Önümüzdeki günlerde inşallah bu gücümüzü daha da artıracak çeşitli projelerle milletimizin huzuruna çıkacağız. ifadelerine yer verdi.