2023 seçimlerinin takvimi yaklaştıkça uluslararası medyada Türkiyeyi hedef alan yayınlar arttı. İngiliz The Economist dergisi, Ülke felaketin eşiğinde. Seçimler yaklaşırken Erdoğanın davranışı, bugün son derece kusurlu olan demokrasiyi tam gelişmiş bir diktatörlüğe itebilir gibi gerçeklerden uzak ve çirkin ifadelerle bir dosya hazırladı. Batı medyası Atatürkten Başkan Erdoğana hep diktatör algısı peşine düştü. Öte yandan ise İsveç’te İslam düşmanlığı devam ediyor. Irkçı siyasetçi Rasmus Paludan cumartesi günü Kur’an-ı Kerim’i yaktı. Peki yaşananlar ne anlama geliyor? Gazetecilik mi, 5. Kol faaliyeti mi? Analiz görünümlü propaganda metinleri ile amaçlanan ne? Batı neden İslamı hedef alıyor? İsveçte Kuran-ı Kerime saldırıya hükümet ne için onay veriyor? Osmanlı 314 yıl önce İsveçi Rusların elinden nasıl kurtardı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger ve tarihçi Prof. Dr. Erhan Afyoncu değerlendirdi.