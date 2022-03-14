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7/24 Dinle A Haber Seçim barajı için yüzde 7 teklifi ne anlama geliyor? Meclis'te grup şartı kalktı mı? / 14.03.22
Seçim barajı için yüzde 7 teklifi ne anlama geliyor? Meclis'te grup şartı kalktı mı? / 14.03.22

Seçim barajı için yüzde 7 teklifi ne anlama geliyor? Meclis'te grup şartı kalktı mı? / 14.03.22

A Haber

150 Bölüm | 11:15:25
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01

Seçim barajı için yüzde 7 teklifi ne anlama geliyor? Meclis'te grup şartı kalktı mı? / 14.03.22

A Haber 03:57
02

Tarihi zirveden hangi sonuç çıktı? Barış için yol açıldı mı? / 10.03.22

A Haber 03:19
03

Ortaylı’dan Rusya-Ukrayna açıklaması /05.03.2022

A Haber 06:29
04

Rusya - Ukrayna savaşı nasıl sonuçlanacak? /08.03.2022

A Haber 11:30
05

Ukrayna savaşı önlenebilir miydi? Abdullah Ağar'dan çarpıcı değerlendirme: Algıyla gerçeğin çarpışması! Twitter silahın karşısında savaş kazandırmıyor / 07.03.22

A Haber 04:29
06

Akşener’in gerçek yüzünü anlattı /05.01.2022

A Haber 01:26
07

Nükleer savaş çıkacak mı? Rusya nükleer silah kullanacak mı? / 03.03.22

A Haber 01:47
08

Rusya'nın nükleer gücü ne kadar? /28.02.2022

A Haber 04:06
09

CHP’nin gizemli 14. katında neler oluyor? CHP’de paralel yönetim mi var? / 23.02.22

A Haber 03:04
10

Mariupol'deki 116 Türk Kanuni Sultan Süleyman Camii'ne sığındı: Tahliye edilmeyi bekliyorlar / 14.03.22

A Haber 01:14
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