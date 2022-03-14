Seçim barajı için yüzde 7 teklifi ne anlama geliyor? Meclis'te grup şartı kalktı mı? / 14.03.22

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız seçim kanunu taslağını bugün Meclis’te açıkladı. Hayati Yazıcı, Seçim barajının yüzde 7ye indirilmesini talep ediyoruz dedi. Feti Yıldız ise, Kanun teklifinin ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Kanun teklifi ile milletvekilleri seçim kanununda yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajı yüzde 7ye indirilmesi önerilmektedir. Dava fazla partinin, görüşün Mecliste bulunması hedeflenmiştir ifadelerini kullandı. Peki seçim kanunu ne getirecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.