Seçim için “oyun kurucu” isim kim? /19.03.2022

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru Millet İttifakı içinde oyun kurucu olma yarışı kızışıyor. Hangi liderin masanın neresinde oturacağı ile başlayan tartışmalar karşılıklı restleşmeleri beraberinde getirdi. Krizin gölgesinde Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmasını kamuoyu ile paylaşan muhalefet liderleri, Cumhurbaşkanlığı seçiminin nasıl olacağı konusuna açıklık getiremedi. İşte muhalefet kulislerinde yaşanan gelişmelere daha yakından mercek tutan ve ittifakta derinleşen rekabeti gözler önüne seren A Haber’in analizi…