Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim tarihine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Adnan Menderesin 14 Mayıs 1950de Yeter söz milletin diyerek sandıktan zaferle çıktığını hatırlatan Başkan Erdoğan, Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün, 6lı masa diye karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına yeter diyecektir dedi. Seçim kararı nasıl alınacak, süreç nasıl işleyecek? Gelişmeleri A Haber muhabiri Rüya Akkuş canlı yayında aktardı. Öte yandan A Haber canlı yayınına katılan Akşam gazetesi yazarı Tacettin Kutay önemli değerlendirmelerde bulundu. Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu’nun yazısındaki, “Her siyasetçi millet diyebilir. Ama bir siyasetçi vardır ki... Millet için millete rağmen doktrinini alt üst etmiş ve milleti, siyasetin merkezine oturtmuşsa o zaman millet, 1 kelime ve 6 harften çok öte değer çizgisine geçer ve siyasetin varoluş odağına yerleşir. 14 Mayıs 2023ü etkileyecek onlarca faktör sıralanabilir. Sadece millet eksenli analiz yapıldığında sözde milletçiler ile özde ve özden milletçiler farkı kolaylıkla fark edilir!” satırları da dikkat çekti.