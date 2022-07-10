Şehit dayısının yarım kalan görevi için Bingöl'de /10.07.2022

Kurban Bayramı’nın 1. gününde A Haber her zaman olduğu gibi Türk milletinin gururu Mehmetçik’i yalnız bırakmadı. Terör ile mücadelede destan yazan kahraman Mehmetçik’e A Haber Bingöl’de misafir oldu. Bu kapsamda terörle mücadelenin kalbinde Bingöl Jandarma Komando ve Özel Harekatın vatan nöbetine “ÖZEL YAYIN” ile ortak oldu. 2006’da KARTALLAR olarak adlandırılan Jandarma Özel Harekat Taburunun Komutanı Adil Karagözlü, EYP patlaması sonucu şehit olmuştu. Karagözlü’nün yeğeni Jandarma Astsubay Üst Çavuş Fevzi Şahin, 15 yıl sonra dayısının şehit olduğu tabura geldi ve şehit dayısının yarım kalan görevini yerine getiriyor. A Haber, Fevzi Şahin’e mikrofon uzatarak duygu ve düşüncelerini aldı. İşte o anlar...