İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, selin vurduğu Şanlıurfadaki Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunundular. Bakan Kirişci, Şanlıurfada dereleri rahatlatacak sıfırdan projelendirme çalışması içindeyiz ifadelerine yer verdi. Bakan Nebati de Sel bölgesinde çalışmalar yüzde 90ın üzerinde bitmiştir. Hasar tespiti yapılan yerlerde ödemeler yapıldı. şeklinde konuştu. Öte yandan A Haber muhabiri Mahmut Erdoğanın aktardığı bilgiye göre; Adıyamanın Tut ilçesinde 1,5 yaşındaki Zeynep Zümra Tekdalın cansız bedenine ulaşıldı ve sel felaketinde toplam can kaybı 20ye çıktı. Peki, sel ve depremin Türkiyeye şu ana kadar maliyeti ne kadar? İşte detaylar...