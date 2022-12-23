HDP vekili Semra Güzelin TBMM Genel Kurulunda altı birleşime katılmadığı gerekçesiyle milletvekilliği düşürülmüştü. HDPnin ittifak ortağı CHP, TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada ret oyu verdiklerini söylemişti. Siyaset Bilimci Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin, CHPnin HDPli vekil hakkındaki oylamada hayır oyu kullanmasını A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Yaşananların Türk vatandaşı olarak kendisini rahatsız ettiğini söyleyen Bilgin, Bu kararı tartışmaya açmak, işin vatanseverlik boyutunu geçtim, evrensel demokrasi ve hukukun kriterlerine aykırı bir durum. Venedik Kriterleri’ne göre; şiddetle, terörizmle bağlantısı olmuş kişi veya kurumların tasfiye edilmesi açık şekilde yazılmıştır. dedi. Öte yandan Semra Güzelin vekilliğinin düşürülmesine ilişkin karar Resmi Gazetede de yayımlandı.