A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’a konuk olan 23. Dönem CHP İstanbul Milletvekili ve eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun ABD, İngiltere ziyareti ve emniyet güçlerine uyuşturucu iftiralarına dair kritik açıklamalarda bulundu. Sevigen, “İngiltere’deki tefecilerin yanına gitmesi müthiş yaraladı bizi. Sen burada Cumhurbaşkanı adayı olacaksın, Türkiye’yi yönetmeye talipsin ve Emniyete Jandarmaya iftira atacaksın. PKK bu işleri götürüyor ama söylemeye dili varmıyor. İnsan kendi memleketini kötüler mi?” dedi.