Güneş'in güne kavuştuğu yer: Adıyaman

Uzun yıllar boyunca Hısnımansûr adıyla anılan Adıyaman şehrinin içinde olduğu bölgede yerleşimin tarihi oldukça eski dönemlere kadar uzanmaktadır. 7. yüzyıldan itibaren İslâm akınları bölgede görülmeye başlamış ve 670 yılında yerleşiminde içerisinde olduğu bölge Emevî hakimiyetine geçmiştir. 11. yüzyılda Türk akınlarına uğrayan yerleşim, ilk defa 1066’da Selçuklu kumandanı Gümüştekin tarafından alınmıştır. Cumhuriyet döneminde Hısnımansûr, 1923ten 1954 yılına kadar Malatya’nın ilçesi olarak kaldı. 22 Haziran 1954te Adıyaman ilinin kurulmasıyla merkez ilçe olmuştur.