Suyu şifalı, tarihi şanlı şehir: Balıkesir

Balıkesir, Türkiyenin en kalabalık on yedinci şehridir. Şehrin hem Marmara hem de Ege Denizine kıyısı bulunur. Son verilere göre nüfusu 1.228.620’dir. Tarihte genellikle Misya ve Karesi adlarıyla bilinen Balıkesir yöresi, zamanla Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu, Karesi Beyliği ve Osmanlı egemenliğinde kalmıştır. Temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olup bamya, börülce, kavun, zeytin, zeytinyağı, kelle peyniri gibi zirai ürünleri ile ayrıca daha çok yerli turizmde öne çıkan sahil kasabalarıyla meşhurdur.