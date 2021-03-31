İç Anadolu'nun güzide şehri: Çankırı

Çankırı, Türkiyenin İç Anadolu Bölgesinde yer alan şehridir. Çankırının adı, Batılı kimi gezginler tarafından Çangırı ya da Çengiri biçiminde yazılmıştır. Çankırı ve çevresi, 1071 Malazgirt zaferinden sonra Danışmendoğullarınca ele geçirilmiştir. Daha sonra yöreye Selçuklular egemen olmuştur. I. Murad zamanında Çankırı ve çevresi Osmanlı topraklarına katılmıştır. 19. yüzyılın sonunda yaklaşık 16 bin olduğu tahmin edilen nüfusunu, Türkiye Cumhuriyetinin ilk yıllarında 10 binin altına düştüğü görülmüştür. Çankırı 2021 nüfusu, tahmini verilere göre 194.780dir.