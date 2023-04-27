Başkan Erdoğanın yarın açılışını yapacağı Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde A Habere özel açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu önemli ifadeler kullandı. Türkiyenin artık 50 yıllık planlar yaptığını söyleyen Karaismailoğlu, Birileri göreve gelince vatandaşı unutuyor dedi. Bakan Karaismailoğlu ayrıca köprünün özelliklerini de sayarken Seyhan Nehrinin üzerine gerdanlık gibi bir köprü inşa ederek, Akdenizin incisi güzel Adanamızı dev bir esere daha kavuşturuyoruz. ifadelerini kullandı. İşte detaylar... .