Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen Uluslararası 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreninde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğanın eşi Emine Erdoğan, gençlere önemli mesajlar verdi. Erdoğan Bizlerle başlayan Sıfır Atık hareketi, sizlerin ellerinde yükselip tüm dünyaya ve gelecek nesillere miras kalacak ifadelerini kullanırken artık sorunların konuşmaktan öteye geçilmesi gerektiğini vurguladı. Düzenlenen törende Sıfır Atık Medya Ödülü Turkuvaz Medyaya verilirken, ödülü A Haber Genel Müdürü Abdülhalik Çimen aldı.