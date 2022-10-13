Üsküdar Belediyesi, tütüne karşı farkındalık oluşturmak için Üsküdar Meydanı’nda “Tütünü bırak, geleceğe bak” adlı bir sergi düzenledi. Sigara kullanımına bağlı olarak hayatını kaybeden 350 kişinin kişisel eşyalarının yer aldığı sergide konuşan Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak, Çok sinsi taktiklerle yürüyen bir örgüt var karşımızda ve üstelik bu örgütün milyarlarca dolar bütçelerle hareket ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla biz ülkemizde her yıl 120 bini aşkın insanımızı bu örgüte kaptırmak istemiyoruz” dedi.