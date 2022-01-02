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7/24 Dinle A Haber SİHA'lar terörle mücadelede nasıl fark yarattı? CHP bu toplumun ve İslam’ın değerlerini neden hedef alıyor? / 01.01.22
SİHA'lar terörle mücadelede nasıl fark yarattı? CHP bu toplumun ve İslam’ın değerlerini neden hedef alıyor? / 01.01.22

SİHA'lar terörle mücadelede nasıl fark yarattı? CHP bu toplumun ve İslam’ın değerlerini neden hedef alıyor? / 01.01.22

150 Bölüm | 16:39:00

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01

SİHA'lar terörle mücadelede nasıl fark yarattı? CHP bu toplumun ve İslam’ın değerlerini neden hedef alıyor? / 01.01.22

A Haber 02:16
02

Döviz kuru neden yükseldi? Dolar neden tekrar yükselişe geçti? Gıda fiyatlarında düşüş için tarih verdi! / 30.12.21

A Haber 01:55
03

CHP’li Bülent Kuşoğlu’ndan Kurtuluş Savaşı şehitlerine iftira! Millet iradesini hedef alıp dindarlara iftira attı? CHP yine neyin peşinde? / 28.12.21

A Haber 03:25
04

Döviz düştü muhalefetin planları çöktü! Mesele 'seçim' değil mi yoksa? / 24.12.21

A Haber 01:56
05

PKK, DHKP-C, MLKP, FETÖ… CHP’li belediyeler kimlere emanet? / 27.12.21

A Haber 03:17
06

Muhalefetin manipülatif eylemlerine sert tepki! "Linç yedim" diyerek anlattı: Muhalefet yangına benzin döktü! / 25.12.21

A Haber 05:41
07

CHP ve HDP'nin 2023 planı ne? CHP-HDP iş birliğinde yeni aşama ne? CHP'deki büyük çatışma ne? / 29.12.21

A Haber 03:19
08

Dövizi neden yükseltiyorlar? Son dönemde anormal yükselişin perde arkasında ne var? / 18.12.21

A Haber 04:22
09

TÜSİAD hükümeti hedef aldı! Sermaye gücüyle Türkiye ekonomisine kimler operasyon çekiyor? / 20.12.21

A Haber 03:46
10

A Haber TURCOVAC'ın üretildiği merkezde! Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Hiç kimsenin şüphesi olmasın / 23.12.21

A Haber 01:43

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