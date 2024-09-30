A Haber’de 29 Eylül Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de Sırada kara harekatı mı var? İsrailin hedefi bölgesel savaş mı? İsrail Lübanı İşgale mi hazırlanıyor? Orta Doğu bölgesel savaşa mı sürükleniyor? İsrailin amacı tüm Orta Doğuyu işgal mi? İsrailin Kıyamet savaşı planı mı? İsrailin Arz-ı mevud hayali mi? Rusya hangi koşullarda nükleer silah kullanacak? Putin nükleer silah kullanır mi? Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Paranın rotası ne olacak? Altında yükseliş sürer mi? sorularına yanıt arandı..