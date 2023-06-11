Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezinde AKM 40 yıl, 40 eser etkinliği kapsamında Bir Şiir Bir Hayat - Sakarya Türküsü Dijital Sergisinin açılışına konuştu. Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılının inşasında gençlerin de yer aldığını söylerken Ayasofyanın açılmasıyla birlikte Türkiyenin bahtının da açıldığını belirtti. Başkan Erdoğan, kırsalda yaşayan vatandaşları küçümseyen Kılıçdaroğluna da yanıt verdi. Erdoğan, Artık kimse Anadolu insanına tehditler savuramayacak ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlunun durumunu siyasi tükenmişlik olarak tanımlayan Başkan Erdoğan Bu zat artık bir psikolojik vakadır dedi.