“Siyasi suikast” sözünün perde arkası ne? A Haber'de anlattı: Derinlerde çok daha gizli amaçları var / 15.10.21

AHaber

Son dakika haberi... "Siyasi suikast" sözü kaosa mı hazırlık? CHP'nin amacı "Toplumsal infial" mi? Perde arkası ne? Muhalefet biten "Kürt sorununu" neden yeniden tartışmaya açtı? CHP'nin KHK'lılara destek sözü ne anlama geliyor? Af vaadinin arka bahçesi FETÖ mü? Parlamenter sistem ısrarları neden? AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı, gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili Erkan Tan ile Sabah Ajansı programında değerlendirmelerde bulundu.