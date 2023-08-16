Seçimlerde neredeyse sıfır oy katkısı vererek büyük bir söğüşe imza atan 7li koalisyonun küçük ortakları, seçimlerden sonra bu durumu bir fedakarlık olarak göstererek CHP tabanının büyük tepkisini çekti. CHP listelerinden meclise giren DPli Cemal Enginyurt ile CHPli Sezgin Tanrıkulu arasında CHPnin kaptırdığı vekiller konuşulurken tansiyon yükseldi. Enginyurt 45 yıldır sizi gören de hep iktidar oluyor sanır. 7 defa partinizden vekil olmuş adam değişim istiyor Allahtan korkun. sözleriyle Tanrıkuluna yüklendi. Tanrıkulu da Enginyurtun CHP listelerinden seçime girdiğini hatırlatırken Yüzde 0 bilmem kaç oy alacaksın ve gelip CHPye laf söyleyeceksin. Siz niye iktidar olmadınız kardeşim? yanıtını verdi. İşte detaylar...