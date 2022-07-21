SON DAKİKA! Balıkesir Gönen'de İstanbul'da hissedilen deprem | Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan A Haber'de deprem yorumu /21.07.2022

merkez üssü Balıkesir Gönen olan 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem ile ilgili ilk bilgileri AFAD duyurdu. Öte yandan depremin hemen sonrasında A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan bulunan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Birincisi bu sürpriz bir deprem değil. Bu bölgede tarihsel süreçte meydana gelen önemli depremler var. Kuzey Anadolu fayının güneyden geçtiğini düşündüğümüz bir fayda meydana geldi. 4,6 büyüklüğünde bir deprem evlerde fazlasıyla hissedilebilir bir deprem. Öncü mü, artçı mı bir deprem şu an için bir şey söyleyemeyiz. dedi.