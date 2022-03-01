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7/24 Dinle A Haber Sosyal medyada savaş ile ilgili kara propaganda nasıl yürütülüyor? / 28.02.22
Sosyal medyada savaş ile ilgili kara propaganda nasıl yürütülüyor? / 28.02.22

Sosyal medyada savaş ile ilgili kara propaganda nasıl yürütülüyor? / 28.02.22

A Haber

150 Bölüm | 20:57:21
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sosyal medyada savaş ile ilgili kara propaganda nasıl yürütülüyor? / 28.02.22

A Haber 01:20
02

Rusya-Ukrayna savaşı başladı! En tehlikeli nokta neresi? Türkiye ne yapacak? / 24.02.22

A Haber 06:00
03

CHP’nin gizemli 14. katında neler oluyor? CHP’de paralel yönetim mi var? / 23.02.22

A Haber 03:04
04

İstanbul’da suya yüzde 175’lik zam teklifi! Fahiş zam teklifinin perde arkası / 21.02.22

A Haber 02:34
05

Rusya'nın nükleer gücü ne kadar? /28.02.2022

A Haber 04:06
06

MHP’li Yönter’den 6’lı masa tepkisi: Bunlar kimi ahmak zannediyor? / 17.02.22

A Haber 02:36
07

Zincir marketlerin kâr hırsının nedeni ne? Devletin vergi indirimi dahil müdahalelerine neden direniyorlar? / 19.02.22

A Haber 03:21
08

Akşener’in gerçek yüzünü anlattı /05.01.2022

A Haber 01:26
09

Altını olanlar dikkat! Sisteme teslim edilen bilezik ne olacak? / 14.02.22

A Haber 02:00
10

Başkan Erdoğan'ın adaylığı engellenmek mi isteniyor? İYİ Parti'de 'FETÖ’ itirafları! Millet İttifakı'nda 'isim' tartışması / 07.02.22

A Haber 05:00
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