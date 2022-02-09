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7/24 Dinle A Haber Sosyal medyada yalan nasıl yayılıyor? Gerçek bilgiye erişimi kimler engelliyor? İşte dakika dakika Fazilet Durağı yalanı... / 08.02.22
Sosyal medyada yalan nasıl yayılıyor? Gerçek bilgiye erişimi kimler engelliyor? İşte dakika dakika Fazilet Durağı yalanı... / 08.02.22

Sosyal medyada yalan nasıl yayılıyor? Gerçek bilgiye erişimi kimler engelliyor? İşte dakika dakika Fazilet Durağı yalanı... / 08.02.22

A Haber

150 Bölüm | 13:08:14
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01

Sosyal medyada yalan nasıl yayılıyor? Gerçek bilgiye erişimi kimler engelliyor? İşte dakika dakika Fazilet Durağı yalanı... / 08.02.22

A Haber 06:54
02

Başkan Erdoğan'ın adaylığı engellenmek mi isteniyor? İYİ Parti'de 'FETÖ’ itirafları! Millet İttifakı'nda 'isim' tartışması / 07.02.22

A Haber 05:00
03

ABD'nin 2023 adayı Ekrem İmamoğlu mu? /02.02.2022

A Haber 04:13
04

Hollanda’dan Türkiye’ye yaşam yolculuğu! Dilara’nın babası A Haber’e konuştu: Erdoğan bizi duydu / 01.02.22

A Haber 02:57
05

CHP kulisleri için bomba iddia! Metin Özkan A Haber'de açıkladı /29.01.2022

A Haber 02:02
06

Samsun ve Edirne'de anıtlara saldırıların perde arkasında ne var? CHP’de aday krizi neden yaşanıyor? / 05.02.22

A Haber 02:51
07

Üçüncü ittifak kimin stratejisi? HDP ortak adayı destekleyecekse neden 3. ittifakı kuruyor? / 03.02.22

A Haber 03:18
08

İşte DEAŞ lideri Kureyşi’nin öldürüldüğü ev! A Haber o evi görüntüledi / 04.02.22

A Haber 04:11
09

Akşener’in gerçek yüzünü anlattı /05.01.2022

A Haber 01:26
10

CHP'nin kanallarında seçilmiş lidere küfür talimatı FETÖ'cülerden mi? Kim bu Sedef Kabaş? / 22.01.22

A Haber 06:11
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