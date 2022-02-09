Sosyal medyada yalan nasıl yayılıyor? Gerçek bilgiye erişimi kimler engelliyor? İşte dakika dakika Fazilet Durağı yalanı... / 08.02.22

A Haber ekranlarında yayınlanan Gece ajansı programında Sosyal medyada yalan nasıl yayılıyor? Gerçek bilgiye erişimi kimler engelliyor gibi son derece önemli sorular hakkında alanında uzman kişiler açıklamalarda bulundu. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas yalan haberlerin doğru haberlere göre sosyal medyada 8 kat daha hızlı yayıldığını vurgularken, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, yalan haberin hangi sıralama ile yayıldığını paylaştı. Alanında uzman isimler muhalefetin Fazilet Durağı yalanını da dakika dakika deşifre etti.