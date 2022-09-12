AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Toplantısı MKYK sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik flaş açıklamalar yaptı. CHPli İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyerin İzmirin kurtuluşu etkinliklerindeki sözlerine sert sözlerle yüklenen Çelik, Maalesef Türkiyede kimlik krizini tetiklemeye çalışanların kullandığı enstrümanlardan birisi Osmanlı ile Cumhuriyeti kavga ettirmek. Osmanlı da bizimdir, Cumhuriyet de bizimdir. Atatürkün sözlerinin bağlamından koparılarak konumlandırılması bir istismar siyasetidir. ifadelerine yer verdi. Geçtiğimiz cumartesi günü Anatolian adlı Ro-Ro gemisine Yunan tarafının taciz ateşi açılması ile ilgili de konuşan Ömer Çelik, Yunanistanın masadan kaçmayı bırakıp sahada bu tip haydutluklardan uzak durması gerekir. dedi.