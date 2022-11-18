İçişleri Bakanlığının 2023 yılı bütçe görüşmeleri sırasında söz alan HDPli Rıdvan Turan, emniyet güçlerini hedef aldı. HDPli Habip Eksikin ayağının polis tarafından kırıldığını öne süren Turan, Bakan Soyluya el kol salladı. Gelişme sonrası sinirlenen Bakan Soylu, Elini kaldırma terbiyesiz. Otur aşağıya terörist bozuntusu. Sabah akşam askeri, polisi suçluyorsunuz. Teröristler sizi. dedi. Bakan, görüşmeleri provoke etmeye çalışan TİPli Ahmet Şıka ise, Fiyatını söyle fiyatını ifadeleriyle tepki gösterdi.