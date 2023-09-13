Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası Türkiye asrın felaketini yaşarken binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Başkan Erdoğan depremin Türkiye ekonomisine maliyetinin 104 milyar dolar olduğunu açıklarken, devlet deprem bölgesindeki durum nedeniyle Motorlu Taşıtlar Vergisinin tek seferlik olarak bu yıl 2 kez alınacağını duyurdu. Bu gelişme sonrası CHPnin sosyal medya trolleri Başkan Erdoğanın bu durumu eleştirdiğini ve Araç sahibi vatandaşlardan Ek MTV Motorlu Taşıt Vergisi almak kabul edilemez bir durumdur dediğine yönelik yalanı ortaya sürerek algı operasyonu yapmaya kalktı. Sonrasında bu haber yalanlanırken CHP yandaşı Sözcü TVde olayın üzerinden günler geçmesine rağmen bu yalan tekrarlandı. Ekonomist Emrah Lafçı bu yalanı gerçekmiş gibi izleyenlere sunarken Moderatör Ebru Baki Hocam o yalan haber. Öyle her şeye inanmayın siz. ifadelerini kullandı.