Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün katıldığı bir TV programında taşeron işçi çalışmasına dair açıklamalarda bulundu. Bilgin, Kadroya giremeyen 90 bin işçinin problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız dedi. Kamuda sözleşmeli çalışanlarla ilgili Bakan Bilgin, “Burada bir düzenlemeye ihtiyacımız var. Bu kadar çok sözleşme türü olmaması lazım. Onlara kadro tahsis edeceğiz. Bunların sayısı yaklaşık 550 bin kişi civarında.” ifadelerini kullandı. Peki sözleşmeli personele kadroda son durum ne? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.