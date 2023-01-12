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7/24 Dinle A Haber Sözleşmeliye kadroda kapsam genişliyor /12.01.2023
Sözleşmeliye kadroda kapsam genişliyor /12.01.2023

Sözleşmeliye kadroda kapsam genişliyor /12.01.2023

A Haber

150 Bölüm | 15:05:16
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sözleşmeliye kadroda kapsam genişliyor /12.01.2023

A Haber 04:06
02

Eski CHP'li Mehmet Sevigen yüklü miktarda döviz alan lideri açıkladı: Kemal Kılıçdaroğlu / 06.01.23

A Haber 03:35
03

Çalışan EYT'li ne yapacak? İşte EYT'lilere adım adım emeklilik yolu... / 11.01.23

A Haber 03:52
04

SİHA satılan ülkeler Türkiye'ye savaş açarsa ne olur? Kızılelma dengeleri nasıl değiştirecek? / 04.01.23

A Haber 04:10
05

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın'dan 6'lı masa uyarısı: Bu Türkiye için dinamittir! / 07.01.23

A Haber 06:20
06

A Haber fırtına öbüslerinin üretildiği fabrikada! Fırtınanın ana parçaları burada üretiliyor / 09.01.23

A Haber 03:05
07

Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar! İşte oy sıralaması /10.01.2023

A Haber 03:15
08

Enflasyona karşı marketler yarışta! Zincir marketler fiyat sabitliyor, indirim yapıyor / 05.01.23

A Haber 03:20
09

CHP'nin projelere çökme siyaseti: Köstebeğimiz var /30.12.2022

A Haber 01:18
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