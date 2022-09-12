CHPli İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyerin Osmanlı Devleti ve Sultan Vahdettini hedef alan sözlerine bir destek de İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalıdan geldi. Balyalının desteğine yönelik konuşan İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB Meclisinde “Vahdettin Haindir.” diye bağıranlardan daha büyük hain yoktur ifadelerini kullandı. Göksu, İngiliz sevdalısı kimmiş diye uzaklarda aramayın, Kahraman Balıkçısında İngiliz Büyükelçiyle kim yemekte buluşup kadeh tokuşturduysa ona bakın dedi.