Tahıl Koridoru Anlaşması imzalandı | Başkan Erdoğan ve Guterres'ten önemli açıklamalar /22.07.2022

Türkiye’nin girişimleri ile bütün dünyayı feraha erdiren “Tahıl Koridoru Anlaşması” Türkiye-Rusya-Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında düzenlenen törenle İstanbul Dolmabahçe’de imzalandı. Törende söz alan anlaşmanın önemine vurgu yaparak Guterres, Karadenizde bir umut ışığı var. Bir çare ışığı var. Bunun gerçekleştirilmesinde emeği olan herkese çok teşekkür ederim. Sayın Başkan Erdoğanın ısrarlı bir yaklaşımı sayesinde oldu. Başkan Erdoğana çok teşekkür ederim. Türkiyenin burada kritik bir rolü var. Bu anlaşma gıda arzındaki açığı kapatacak dedi. Başkan Erdoğan ise konuşmasında, “Tüm dünyayı uzun süredir meşgul eden küresel gıda krizinin çözümünde büyük rol oynayacak bir girişime vesile olmanın haklı gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı. Barış mesajı da veren Başkan Erdoğan Rusya ve Ukrayna tarafıyla İstanbulda atmakta olduğumuz bu müşterek adımın barışa yönelik umutları canlandıracak yeni bir dönüm noktası olmasını diliyorum ifadelerine yer verdi.