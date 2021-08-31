Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid'ten A Haber'e özel açıklamalar: Türkiye ile ilişkiler nasıl olacak? 1 Eylül'de Afganistan'ı ne bekliyor? / 30.08.21

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Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid A Haber'in Afganistan'da bulunan Dış Haberler Koordinatörü Orhan Sali'ye açıklamalarda bulundu. Mücahid "1 Eylül'de Afganistan'ı ne bekliyor? DAEŞ hakkında ne düşünüyorlar? Türkiye ile ilişkiler nasıl olacak? Taliban 20 yılda nasıl değişti?" sorularına yanıt verdi. İşte A Haber'in özel röportajının detayları...