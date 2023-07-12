14 ve 28 Mayıs seçimlerinde aldığı büyük mağlubiyete rağmen istifaya yanaşmayan ve değişim çağrılarına kulaklarını tıkayan Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarının faturasını MYK ve danışmanlarına kesti. Kılıçdaroğlu mücadeleye devam mesajı verirken, CHPli Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan değişim için Boludan Ankaradaki CHP Genel Merkezine yürüme kararı aldı. Özcan CHP Genel Merkezi önünde konuşma yaparken Kılıçdaroğlu bugün sizlerin değişim çağrısını duymamak için kaçmıştır. ifadeleriyle Kılıçdaroğluna yüklendi. Diğer yandan CHP binası önünde Diktatör Kemal sloganları atıldı. Diğre yandan Tanju Özcan, CHP Genel Merkezi önünde gerçekleştirdiği mitingde genel merkez binasına koltuk fırlattı. Özcan “Koltuk sevdalısı Kılıçdaroğlu’na koltuk getirdim, al otur git evinde otur torunlarını sev” dedi.