Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan A Haber'de flaş açıklamalar! Sığınmacılar hakkında fikri ne? / 11.05.22

Son günlerde Türkiye gündemine muhalefet tarafından ısrarla sokulan ve büyük bir provokasyona dönüşen sığınmacı meselesi A Haberde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında tartışıldı. A Haber canlı yayınına konuk olan Tarihçi-Yazar Profersör Doktor İlber Ortaylı, sığınmacılar ile ilgili düşüncelerini aktardı. Tarihte Suriye ve Irak diye bir devlet yoktur diyen Ortaylı, Suriye, Osmanlının Şam vilayetiydi. Suriyede bir kavga var, Türkiye bunlara kapı açtı ve aldı. dedi. Türkiyede bir mülteci sorunu olduğunu ifade eden İlber Ortaylı, Sığınmacılar Hepsini atalım diyenler var. Neyi atıyorsun? Bunların içinde Uygur, Afgan var. Türkmen var, Arap var. Sen çıkıp diyorsun ki hepsini atalım. şeklinde konuştu. Ortaylı ayrıca Türkiyenin mülteciye ihtiyacı var yaşlanıyoruz mesajını verdi.