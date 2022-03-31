"Tarıma devlet el koymak zorunda" /31.03.2022

A Haberde yayınlanan Memleket Meselesi programında ekonomide yaşanan son gelişmeler ele alındı. Koronavirüs ile başlayan arından kuraklık ve Rusya-Ukrayna savaşı ile devam eden krizler ekonomiyi de vurdu. Özellikle marketlerde fiyatların aşırı yükselmesi vatandaşı çileden çıkardı. Önce ayçiçek yağı, buğday, şimdi de şekerde fiyatlar iyice katladı. Üreticiden perakendeciye ürünün gelişi ve fiyatların yükselişi ile ilgili İstanbul Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Demir, önemli açıklamalarda bulundu. Ülkede operasyon çekildiğinin altını kalın harflerle çizen Ömer Demir, Kötüler zaten işini çok profesyonel yapıyor. Onlara karşı biz ne yapacağız? Buna bakmak lazım. Biz acilen tarıma devlet el koymak zorunda. dedi. Fırsatçıların ilk olarak fiyat artışına meyve sebzeden başladığını bildiren Demir, Bunlara biz meydanı boş bırakırsak önce meyve ve sebze sonra hububat sonra şeker sonra un sonra diğerleri devam edecek. Köprüden önce son çıkıştayız. Eğer tarımda yeterli sistemi hayata geçirmezsek bunların önünü alamayız. yorumunda bulundu.