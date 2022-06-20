TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan A Haber'e özel açıklamalar /20.06.2022

TBMMnin ev sahipliğinde Parlamentolar Arası Birlik PAB ile ortaklaşa düzenlenen Küresel Parlamenter Göç Konferansında A Habere özel açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop çok sayıda önemli konuya değindi. Şentop konferansın amacını açıklarken Egede Yunanistan ile yaşanan gerginliğe ilişkin Yunanistan kendini şımarık bir pozisyonda görüyor ve Avrupa ülkeleri tarafından sürekli himaye ediliyor. Ama bunun da tahammül noktası var. ifadelerini kullandı. Ayrıca polis memuruna yumruk atan DBPli Salihe Aydenize ilişkin de açıklamalarda bulunan Şentop Dokunulmazlık denilen şey milletvekillerinin şahıslarını koruyan bir kurum değildir. Konuya ilişkin ilk toplantı perşembe günü yapılacak. dedi.