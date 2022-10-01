Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılına başlıyor. 27. Dönem 6. Yasama Yılı açılışını Başkan Receo Tayyip Erdoğan yapacak. Meclise ulaşan dokunulmazlık dosyası sayısı 1600ü aştı. Peki Genel Kurul’un gündeminde neler var? Torba yasa ne zaman yasalaşır? Meclis’te hangi çalışmalar yapılacak? Siyasette neler konuşulacak? 6’lı masanın adayı kim olacak? Gelişmeleri A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün’ün konuğu olan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül ve AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam değerlendirdi.