Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde TBMM bütçe maratonu başladı. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuşun 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmelere ilişkin, grubu adına TBMM Genel Kurulunda konuşması sırasında gerginlik yaşandı. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı. Tülay Ağaoğlu, “Kurtulmuş’un konuşmasına CHP’li isimler engel olmaya çalıştı. Sloganlar atılmaya başlandı. CHP’nin grup başkanvekilleri durumu yatıştırması gerekirken, milletvekillerinden sıra kapaklarına vurması istendi. CHP’de bir de amigo görüntüsü vardı. Mahmut Tanal CHP’li vekillere slogan attırdı. Bu olay sonrası Genel Kurul Salonunda küfürler duyuldu. AK Partili vekiller ve CHP’liler arasında sürtüşme yaşandı. Olay büyümeden sonlandırıldı.” ifadelerine yer verdi. Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bütçe maratonu kesintisiz 12 gün sürecek. Bu süre zarfında Meclis’e ziyaretçi de alınmayacak.