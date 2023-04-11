Türkiyenin yeni gurur kaynağı ve dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı SİHA gemisi olarak tarihe geçen TCG Anadolu geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle birlikte Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Yapılan tören dünya basınında da geniş yankı bulurken TCG Anadoluya yabancı basın bile övgüler yağdırdı. Ancak CHP kanalı Halk TVde yaşanan hazımsızlık gözler önüne serilirken Orhan Bursalı ve Ayşenur Arslan TCG Anadoluyu eleştirdi. Bursalı TCG Anadolunun 2 bombayla batırılabileceğini ima etti. İşte detaylar... .